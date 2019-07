Adeptos do Newcastle querem a demissão de Steve Bruce... horas depois de ter sido contratado

O Newcastle anunciou esta quarta-feira a contratação de Steve Bruce para suceder a Rafa Benítez como treinador. Contudo, apenas umas horas depois do anúncio, os adeptos da equipa inglesa já pedem a demissão do técnico.





Wolves beat Newcastle 4-0 in the Asia Trophy and #BruceOut is now trending in the UK.



He’s only been appointed today. #NUFC pic.twitter.com/GcbQuSysiq