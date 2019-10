Adeptos gunners querem Estádio Arsène Wenger

Os adeptos do Arsenal ficaram ‘derretidos’ com as palavras de Arsène Wenger, antigo treinador do clube, a propósito da sua ‘relação de amor’ com o emblema inglês. E por causa disso querem que o Emirates Stadium mude de nome para ‘Arsène Wenger’.

O técnico de 69 anos revelou em entrevista à beIN Sports que durante a longa passagem pelo Arsenal foi convidado a assumir outros projetos. Um deles foi o Real Madrid, que rejeitou pelo amor que sentia pelo clube londrino.

"Senti que estava num clube onde tinha tudo aquilo que precisava para trabalhar. Para quê mudar para uma situação mais gloriosa mas menos feliz? Decidi que era melhor continuar a minha história de amor", revelou.

Os adeptos apressaram-se a inundar as redes sociais com pedidos para que a direção do clube mude o nome do estádio ou então erga uma estátua ao treinador.

A prova de que algumas histórias de amor podem mesmo durar para sempre.