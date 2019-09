Adeptos pedem saída de Marco Silva

Após falhar a presença nas provas europeias, o Everton investiu mais de 100 milhões de euros em reforços esta época, mas os resultados continuam a defraudar as expectativas. O desaire com o Bournemouth, na jornada passada, fez esgotar a paciência dos adeptos dos toffees, que pintaram algumas das paredes do estádio Goodison Park com grafítis a pedir a demissão do técnico Marco Silva. "Silva Out" surgiu em outros pontos da cidade de Liverpool. A equipa ocupa o 11º lugar da Premier League, com sete pontos em cinco jornadas.