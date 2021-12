Adiado jogo do Fulham frente ao Birmingham no Boxing Day

O Fulham, treinado por Marco Silva e líder do segundo escalão do futebol inglês, já não vai receber o Birmingham no domingo, com a partida a ser adiada devido a um surto de covid-19 na formação visitante.

O Championship, segunda divisão do futebol profissional em Inglaterra, é comandado pelo Fulham com 45 pontos, mais dois do que o Bournemouth e mais três do que o Blackburn.

O adiamento do jogo, anunciado pelos intervenientes, eleva para seis partidas que não se vão realizar agora no domingo, dia conhecido em Inglaterra como Boxing Day. Até ao momento continuam previstos os outros seis jogos da ronda.

O aumento de casos de infeções pelo coronavírus já tinha levado ao adiamento de um jogo da penúltima ronda e de cinco da última jornada.

A Inglaterra voltou esta quinta-feira a bater o seu recorde de infeções pelo SARS-CoV2, com 119.789 casos. No último balanço diário, registaram-se mais 147 mortos, elevando total para 11,767 milhões de casos e 147.720 mortos.