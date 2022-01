Adiamento do dérbi com o Arsenal deixa dirigentes do Tottenham furiosos

O dérbi entre Tottenham e Arsenal estava agendado para este domingo mas a Premier League anunciou que o mesmo foi adiado depois de um pedido da equipa de Mikel Arteta. Os gunners alegam que não têm jogadores suficientes, justificação que deixou os dirigentes dos spurs furiosos, de acordo com a Sky Sports.Face à pandemia, os clubes acordaram não ir a jogo sempre que uma equipa não contar com um mínimo de 13 jogadores, incluindo um guarda-redes, para entrar e campo, desde que a pandemia tenha influência. Ora, isso sucederá com o Arsenal mas não exclusivamente por conta da Covid-19.Em comunicado, os gunners justificaram ontem ter pedido o adiamento face às "ausências por Covid-19, por lesão e por estarem jogadores na Taça das Nações Africanas". De acordo com a estrutura do Tottenham, o rival não tem qualquer surto de Covid-19 no plantel.Já hoje, a Premier League confirmou o adiamento para data a designar e o Arsenal voltou a esclarecer a sua posição. "Sabemos o quanto representa este jogo para os nossos adeptos no Mundo inteiro, mas a Premier League tomou a decisão de adiar o jogo face aos vários jogadores indisponíveis no plantel", vincaram os homens do Emirates.