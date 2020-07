«Adora ser o criador»: ingleses analisam exibição de Bruno Fernandes

Deslumbrar sem... deslumbrar. Bruno Fernandes assinalou mais uma exibição coesa no meio-campo do Manchester United, que venceu esta quinta-feira na visita ao reduto do Crystal Palace, por 0-2, e voltou a aproximar-se dos lugares que dão acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.





Bruno Fernandes trabalhou bem e Rashford marcou para o Manchester United Bruno Fernandes trabalhou bem e Rashford marcou para o Manchester United

Bruno Fernandes numa triangulação que terminou no segundo golo do Manchester United Bruno Fernandes numa triangulação que terminou no segundo golo do Manchester United

O camisola '18' dos red devils não teve um início de jogo brilhante, mas manteve-se sobretudo assertivo a desempenhar as sua funções dentro de campo, aproveitando (claro) para somar mais uma assistência ao seu impressionante registo desde que chegou à formação de Manchester. O médio português esteve nos lances dos dois golos dos red devils, mas o primeiro saiu diretamente dos seus pés, após um passe do português para Marcus Rashford, que não falhou na frente de Guaita.Eis as análises dos principais meios desportivos ingleses a mais uma exibição de Bruno Fernandes em terras de Sua Majestade."Não é coincidência que sempre que ele cresce na partida a equipa cresce juntamente com ele. Excelente habilidade a descobrir o caminho para o primeiro golo, juntando mais uma assistência ao seu registo impressionante. Não tem receio em premir o gatilho e com ele veio um par de situações onde a equipa podia ter aumentado a vantagem, vendo apenas o poste negar-lhe o golo após um excelente contra-ataque. Mas nós também sabemos que ele adora ser o criador e o seu passe de 'cueca' para o Rashford acabou em Martial, que selou o jogo. Continua a melhorar a cada dia que passa.""Um momento de qualidade durante o primeiro tempo que poderia tê-lo levado ao golo. Depois do intervalo aumentou o ritmo, com uma capacidade fenomenal de abrir a defesa contrária sempre que tinha a bola aos seus pés. Atirou ao ferro.""Teve dificuldades para entrar no jogo e ficou frustrado por tal não acontecer, mas ainda assim conseguiu somar mais uma assistência. Devia ter marcado um golo, mas a bola bateu no ferro.""Oitava assistência na Premier League com um passe para Rashford. Atirou ao poste da baliza adversária com um remate rasteiro.""Esteve relativamente ausente no início do jogo, mas depois quando o Manchester United começou a dominar a partida, lançou Rashford para o primeiro do jogo."