Adrián avisa Alisson: «Não pode relaxar comigo perto»

O guarda-redes espanhol Adrián deixou o aviso a Alisson de que "não pode relaxar". O veterano, de 33 anos, chegou a Anfield no passado verão, oriundo do West Ham, após uma transferência a custo zero e foi lançado à titularidade do Liverpool logo no arranque da Premier League, frente ao Norwich. Desde então, Adrián cumpriu 15 jogos pelos reds esta temporada, sofrendo 18 golos.





"Alisson é pacato, humilde e merece tudo o que atingiu", confessou Adrián à BBC Sport, deixando o aviso: "Passamos muito tempo juntos mas estou aqui para lutar. Não vou sentar-me no banco e esperar. Ele venceu a Champions e a Copa América na época passada, foi o melhor guarda-redes do Mundo. Mas não pode relaxar perto de mim, já provei isso."