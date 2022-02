Aeroporto de Liverpool brincou com situação do avião do Man. City desviado

O avião que transportou a comitiva do Manchester City desde Lisboa teve de ser forçado a aterrar em Liverpool devido a ventos fortes que impediram o engenho a pousar em Manchester.Ora, Liverpool é a cidade do principal rival pela luta pelo título inglês dos citizens e a conta de Twitter do aeroporto da cidade dos Beatles aproveitou a ocasião para uma picardia futebolística."É fantástico receber com segurança o Manchester City na capital do futebol em Inglaterra esta tarde, depois do voo ter sido desviado do seu aeroporto de origem devido a ventos fortes", pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.Na Premier League, a equipa de Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva soma 63 pontos em 25 jornadas contra os 54 da formação de Diogo Jota.