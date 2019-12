Agente de Pogba arrasa política do Man. United: «Hoje não levaria ninguém para lá»

Mino Raiola terminou o ano com declarações ao seu estilo, a arrasarem a política desportiva do Manchester United. O empresário de Paul Pogba, precisamente uma das figuras do clube, ameaçou mesmo deixar de transferir jogadores para os red devils.





"Se fosse hoje não levaria ninguém para lá. Até o Maradona, o Pelé e o Maldini eles estragariam. O Paul precisa de uma equipa e de um clube como o da primeira passagem na Juventus", disse o agente ao 'La Reppublica'.Ainda assim, Raiola promete que o internacional francês vai continuar em Old Trafford pelo menos neste inverno: "Pogba sempre respeitou o Man. United, como o clube sempre o respeitou. Ele não vai sair do clube e não há problema. Estamos bem com eles", disse, por outro lado, à Sky Sports...