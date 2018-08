Kun Agüero chegou no verão de 2011 ao Manchester City, na altura com 23 anos, e, cerca de sete anos volvidos, atingiu a incrível marca dos 200 golos com a camisola dos blues de Manchester. Foi este domingo, no embate diante do Chelsea , encontro no qual abriu o marcador a favor da sua equipa, com um belo remate de pé esquerdo.O argentino, de 30 anos, já era o destacado melhor marcador dos citizens, mas agora escreveu nova página de história ao superar as duas centenas de golos, agora com mais 23 golos do que Eric Brook, que entre 1927 e 1940 fez a rede balançar em 177 ocasiões.