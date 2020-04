Agüero: «Em miúdo matava-me a jogar para comprar um doce»

Kun Agüero pode ser um dos melhores jogadores do Mundo, mas em miúdo tinha os mesmos vícios e tentações que a mais comum das crianças. E no caso do avançado do Manchester City a maior perdição eram mesmo os alfajores, um doce típico de Espanha e dos países sul-americanos em geral, que era mesmo o motivo para que nas suas 'peladas' se matasse para ganhar.





"Em miúdo matava-me a jogar futebol para conseguir 25 centavos para comprar uns Capitán del Espacio. Era meio traquina... Mas vá, adorava aquilo. Há que reconhecer que na Argentina fazemos uns bons alfajores!", atirou o avançado, que naquele momento comia precisamente um daqueles doces enquanto jogava PlayStation.Segundo o avançado, em miúdo também jogava futebol a dinheiro e a receita ia sempre para as guloseimas... "No bairro jogávamos a dinheiro e aí tinha de ganhar sim ou sim. Lembro-me que se ganhasse ficava com o dobro do que apostava. O máximo que ganhei foram 1,5 dólares e com os meus amigos comprámos uma Coca Cola e umas sandes. Mas era por sermos grupo, porque isso não era o habitual. Ali no Sul, de onde sou, normalmente íamos sempre aos alfajores".