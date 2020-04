Agüero: «Eu comia um bolo e engordava; o Maxi comia cinco e emagrecia»

Quem olha para Kun Agüero não se lembrará, mas quando esteve em Espanha o avançado argentino travou uma pequena batalha com a balança. Não que tenha estado com muito peso a mais, mas a verdade é que o próprio assume que os seus tempos no Atlético Madrid não foram os mais fáceis no que à alimentação diz respeito.





"Entre 2013 e 2016 estive com uns quilos a mais, porque não me conseguia adaptar à comida. Depois, por intermédio do Demichelis, conheci um médico italiano. Disse-lhe que comia bastante carne. Ele mudou um pouco o panorama e comecei a meter mais arroz e frango. O meu peso agora anda entre os 78 e 79. Aqui controlam-nos muito! A cada duas semanas como uma 'carnita', mas no clube às vezes dizem-te o que tens ou não de comer. Na minha casa de banho tenho sempre uma balança, por isso sei sempre onde ando", disse o avançado, em declarações à TyC Sports, numa entrevista a dois com Maxi Rodríguez, seu antigo colega nos colchoneros.Ora, Maxi era precisamente o oposto de Kun, conforme o próprio dianteiro recorda. "É o único que come bolos e não engorda! Estávamos em Espanha e dizia-me para ir a casa dele tomar uns mates e comer alguma coisa. Eu comia só um, porque se comesse três engordava uns 600 ou 700 gramas. Já o Maxi comia cinco e ainda por cima perdia peso!", atirou entre risos.