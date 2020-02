Agüero soma prémio de Melhor Jogador de janeiro e bate recorde da Premier League

Agüero e Jurgen Klopp foram considerados Melhor Jogador e Melhor Treinador, respetivamente, do mês de janeiro na Premier League. A distinção ganha particular relevo dado que ambos bateram recordes no histórico da competição.





O avançado argentino recebeu a distinção pela sétima vez na carreira - outubro'2013, novembro'2014, janeiro e abril de 2016, janeiro'2018, fevereiro'2019 e janeiro'2020 -, o que o torna o jogador mais galardoado na Premier League de sempre, superando Steven Gerrard e Harry Kane, ambos com seis. Kun apontou, no arranque de 2020, seis golos e três assistências em três jogos.A época soberba do Liverpool tem permitido a Jurgen Klopp somar galardões, tendo averbado o quinto em janeiro, o que o tornou o treinador mais distinguido numa só temporada. O treinador alemão dos reds recebeu o prémio respeitante ao mês de agosto, setembro, novembro e dezembro, e arranca 2020 em grande. A título de curiosidade, Frank Lampard foi o único técnico a quebrar a hegemonia de Klopp, ao lograr vencer em outubro.