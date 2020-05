Aguero diz que jogadores da Premier League estão assustados: «Têm filhos, alguns deles bebés»

Sergio Aguero, avançado argentino do Manchester City, contou que a maioria dos jogadores da Premier League estão assustados com o eventual regresso da competição.





Alguns clubes já voltaram aos treinos, sob rígidas medidas de segurança, e amanhã os principais responsáveis das equipas reúnem-se, com vista a analisar o possível regresso.Mas Aguero revela que há muitos jogadores com reservas, até porque a pandemia está longe de estar controlada. "A maioria dos jogadores estão assustados porque têm família, têm filhos, alguns deles bebés, pais...""Quando voltarmos calculo que vamos estar todos muito tensos, vamos ter muito cuidado e no momento em que alguém ficar doente vamos pensar 'o que estamos a fazer?' Espero que apareça uma vacina para isto acabar de vez", acrescentou.O argentino dos citizens também está assustado. "Tenho estado com a minha namorada, não contactei mais ninguém. Dizem que há pessoas que têm a doença e que não revelam sintomas e que podem infetar-nos. É por isso que eu tenho ficado em casa. Podes ser infetado sem ter aperceberes."A UEFA quer que as competições das várias ligas terminem até ao final de julho, de modo a que a Liga dos Campeões e a Liga Europa sejam concluídas em agosto. "Há 15 dias disseram-nos que iríamos regressar aos treinos a 4 de maio. Mas agora ainda vão fazer uma reunão. Acho que vai ser difícil jogar a Liga dos Campeões em agosto."