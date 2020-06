Águia do Crystal Palace morre de ataque cardíaco

Kayla, a águia que animava os jogos do Crystal Palace, morreu esta sexta-feira, aos 28 anos, devido a um ataque cardíaco. O animal sofria de gota há vários anos e a sua condição há muito que era gerida com pinças pela Eagle Heights Wildlife Foundation, empresa que havia angariado cerca de 4 mil e quatrocentos euros - doados, na maioria, por adeptos do clube - para ajudar a pagar a conta do veterinário.





A águia foi a mascote oficial do Crystal nos últimos cinco anos e neste período fez a delícia dos adeptos com os seus voos antes dos jogos caseiros.