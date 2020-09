Aí está a foto de Mourinho que ameaça tornar-se (também) viral

Foi um dos vídeos virais do dia de ontem e comoveu milhões em todo o mundo. Um jornalista da Macedónia pediu uma fotografia com Mourinho, de forma a homenagear o falecido pai, e a reação do 'Special One' foi... muito especial. O 'retrato' foi mesmo tirado e aqui fica para a posteridade.

