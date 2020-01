Ainda a festa 'bunga bunga' do City: mulher exige saber onde craque andou até às 7 da manhã

O jornal 'The Sun' revela esta quinta-feira que a mulher de um jogador do Manchester City confrontou o marido segunda-feira de manhã, questionando-o onde tinha estado até às 7 da manhã.





A mesma publicação tinha dado conta ontem que 22 modelos italianas - classificadas como 'instagramers' - tinham viajado expressamente de Itália para umacom jogadores dos citizens, uma celebração que terá tido lugar domingo à noite, depois daA mulher do futebolista em causa exigiu saber por onde ele tinha andado. "Ela estava furiosa por ele ter chegado tão tarde. Ele depois foi deitar-se sem que ela tivesse percebido onde ele tinha andado até às 7 da manhã", contou fonte próxima do casal ao 'The Sun'.Ontem a mulher leu no jornal os pormenores da tal festa 'bunga bunga' - estilo de celebração que se celebrizou com o antigo primeiro ministro italiano, Silvio Berlusconi. "O humor dela não melhorou..."Recorde-se que o 'The Sun' contava na quarta-feira que 22 mulheres viajaram de Itália e foram instaladas num luxuoso hotel em Inglaterra. Domingo à noite foram conduzidas num autocarro até um local, onde terão estado com jogadores do City toda a noite.O jornal revela ainda que muitas delas fizeram inúmeras, mostrando fotos e vídeos do hotel.