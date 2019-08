Air Jordan entra no futebol e prepara oferta superior a 100 milhões por Sterling

Figura em cada vez maior plano de destaque no Manchester City, o inglês Raheem Sterling estará em negociações para a assinatura daquele que poderá ser um dos mais lucrativos contratos de patrocínio desportivo da história do futebol. Segundo revela esta terça-feira o 'The Daily Telegraph', o jogador dos citizens terá em cima da mesa uma proposta na ordem das 100 milhões de libras (108 milhões de euros), a qual será proveniente da Air Jordan, uma subsidiária da Nike criada em torno do basquetebolista Michael Jordan em 1984.Já patrocinado pela Nike - o contrato termina no final da presente temporada -, na prática Sterling continuaria a utilizar chuteiras e outro tipo de acessórios da marca norte-americana, ainda que neste caso passe a envergar o símbolo da Air Jordan, uma empresa que já marcou presença nas camisolas do Paris SG, ainda que de forma pontual.A confirmar-se este acordo, a Air Jordan assina o seu primeiro contrato com um futebolista e entra no mercado de futebol, tendo como principal objetivo ganhar espaço e preponderância, como já tem tanto na NBA como na Major League Baseball.