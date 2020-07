Aitor Karanka vai orientar Birmingham City

Aitor Karanka é o novo treinador do Birmingham City. Depois das aventuras no Middlesbrough e Notthingam Forest, o técnico espanhol vai continuar em Inglaterra a orientar a equipa que atualmente milita no Championship.

O antigo treinador-adjunto de José Mourinho no Real Madrid vai suceder ao também espanhol Pep Clotet, que estava no cargo desde junho de 2019 até o deixar no início deste mês.

Autor: Jorge Afonso