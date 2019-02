Ajuda equipa a vencer jogo e sai 'disparado' para assistir ao nascimento das filhas

Joe Day é guarda-redes do Newport e não sofreu nenhum golo no jogo da segunda mão da Taça de Inglaterra diante do Middlesbrough (2-0). Agora, a equipa da 'League Two' (4.ª divisão) vai defrontar o todo poderoso Manchester City e os jogadores celebraram efusivamente o apuramento para a fase seguinte da prova. Celebraram todos, menos Joe Day. É que mal o jogo acabou o guarda-redes saiu 'disparado' pelo túnel em direção ao hospital, pois a mulher encontrava-se em trabalho de parto.Day tinha falhado o encontro da primeira mão, a 26 do mês passado, porque a mulher estava grávida e as duas meninas podiam nascer a qualquer momento. Não nasceram naquele dia, nem nos seguintes, pelo que resolveu arriscar a presença no jogo da última terça-feira.O treinador Michael Flynn contou que o guarda-redes queria estar focado e que "desligou o telemóvel" durante o jogo. Mas, mal o árbitro apitou para o final da partida foi ter com o treinador e disse "posso ir?" "Ele sprintou pelo relvado, tão rápido, nunca o vi correr assim", acrescentou o 'mister'.Quando o guarda-redes chegou ao hospital as meninas já tinham nascido. Sophia Grace e Emelia Lillie, que estão bem de saúde, recusaram-se a esperar pelo pai..."Sempre soube que havia a possibilidade de o parto acontecer durante o jogo, mas a Lizzie [a mãe] disse-me que devia ir, que não havia problema", contou o guarda-redes. "Até meio do dia nada aconteceu, mas quando eu estava a ir para o jogo ela ligou-me a dizer que tinham rebentado as 'águas'. Quando entrei em campo ela estava a ser levada para a sala de partos, mas disse-me para me concentrar no encontro.""Quando saí do campo eu não sabia que elas já tinham nascido. Só quando cheguei ao carro liguei à Lizzie, não sabia o que estava a acontecer, não falávamos desde o início do jogo... Mas ela contou-me que tínhamos duas meninas perfeitas e que estavam à minha espera no hospital para me conhecer. Desde então ainda não saí daqui", acrescentou o pai babado.