Akinfenwa vai trocar o futebol pela WWE

É avançado, tem 38 anos, alinha no Wycombe Wanderers, mede 1,85 m e pesa 102 kg. Tem por alcunha ‘A Besta’ devido à massa muscular. Adebayo Akinfenwa é a personagem de quem se fala e acaba de confessar estar pronto para trocar o futebol... pela luta livre.

Nascido em Londres, o ponta-de-lança do penúltimo classificado do Championship está já em conversações com Vince McMahon, presidente do Conselho de Administração da WWE. "Pode dar certo ou errado... vamos ver o que acabará por acontecer", refere Adebayo Akinfenwa, que se interessou pela luta livre depois de uma conversa com Dwayne ‘The Rock’ Johnson. "Se o projeto for para a frente passarei a ser conhecido por ‘Beast Slam’", adianta o inglês. Amante dos pesos e alteres – coloca 200 kg na barra quando treina supino –, Adebayo Akinfenwa tem em mente realizar combates com outros jogadores. Nomeia até alguns dos potenciais rivais. "O Van Dijk teria de estar na lista, tal como o Adama Traoré. Podia ainda lutar com o Sebastian Haller, o Troy Deeney e o Michail Antonio", sublinha.