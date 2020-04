Alan Shearer fala em doping no Arsenal e Ian Wright explica: «Davam-nos vitaminas»

As conversas virtuais de Alan Shearer e Ian Wright, moderadas por Gary Lineker, têm feito bastante sucesso em Inglaterra por estes dias, até porque os ex-jogadores têm revelado algumas curiosidades interessantes.





A final da Taça de Inglaterra de 1998, em que o Arsenal bateu o Newcastle, por 2-0, foi um dos temas mais quentes. Wright começou por elogiar os métodos de Arsène Wenger, inovadores para a época."Estava à frente no seu tempo. Recebíamos injeções de vitaminas diretamente no braço", recorda o antigo avançado dos gunners.Alan Shearer não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. "Deviam dar-nos essa Taça de Inglaterra porque os jogadores do Arsenal usavam... drogas."Wright respondeu de seguida: "Seria a única forma de vocês conseguirem uma medalha da federação..."E depois Wright acrescentou que os métodos de Wenger não eram suspeitos. "São coisas que hoje me dia toda a gente sabe: vitaminas, nutrição e treino. Acabávamos os treinos na pré-época a vomitar. Lembro-me que o Adams e o Dixon lhe disseram 'chefe, não nos sentimos em forma'. Ao que ele respondeu: 'agora não, mas à medida que a época avançar ficarão em forma'."