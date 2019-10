Alex Tettey lança críticas ao VAR: «Está alguém sentado sei lá bem onde e diz que é penálti...»

O Manchester United venceu (3-1) na deslocação ao terreno do Norwich, em jogo da 10.ª jornada do campeonato inglês de futebol, com dois penáltis desperdiçados (um aos 29', por Marcus Rashford e outro aos 44', por Anthony Martial), num jogo que ficou manchado por duras críticas dos jogadores do Norwich ao VAR.No final do encontro, Alexander Tettey aproveitou para mostrar a sua indignação em relação às decisões do vídeo-árbitro, que beneficiaram, por duas vezes, o conjunto orientado por Ole Gunnar Solskjäer, principalmente no primeiro lance dos onze metros."Foi um pouco estranho. O árbitro diz-me que não é penálti. Eu disse-lhe que não houve contacto. [Daniel] James afirmou ao nosso guarda-redes [Krul] que não era penálti. Mas, de repente, está alguém sentado sei lá bem onde e diz que é penálti. Não acho correto", afirmou o médio do Norwich, em declarações ao 'Verdens Gang'.Para Alex Tettey o futebol não precisa de mais agitações para além da adrenalina que é sentida antes e no decorrer dos jogos, afirmando que "ninguém percebe" o papel do árbitro desde a implementação do assistente de vídeo."Tu jogas, tens a adrenalina desde antes do apito, não precisas de mais coisas para criar algum tipo de agitação. Para quê isto tudo? Façam logo o jogo continuar normalmente. Como podem eles determinar se há ou não penáltis? Isto é completamente incrível. Se o árbitro vê claramente, não pode ser ele a decidir? Ninguém percebe...", finalizou.Após a derrota frente aos red devils, o Norwich apresenta-se na penúltima posição da Premier League, com 7 pontos, ao passo que o Manchester United subiu ao 7.º posto, com 13.