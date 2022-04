Alexander-Arnold acelera para o onze do Liverpool na Luz

Alexander-Arnold, dono indiscutível da lateral-direita de Jürgen Klopp, deverá estar de regresso ao onze inicial no encontro frente ao Benfica. O defesa, que se lesionou na coxa direita e que nem sequer se juntou à seleção de Inglaterra, pode agora voltar às opções iniciais do Liverpool, depois de não ter sido utilizado no último triunfo, por 2-0, diante do Watford.

De resto, na antevisão à referida partida da Premier League, Klopp já se havia mostrado confiante quanto à possibilidade de Arnold atuar frente às águias. O Liverpool fará hoje, pelas 14h e ainda em Inglaterra, o derradeiro treino de preparação. Logo depois da sessão, segue-se a viagem para Portugal.