Alexander-Arnold não aguentou ver Man. United levantar troféu da Taça da Liga: «Desliguei a TV»

Liverpool e Manchester United defrontam-se este domingo, pelas 16h30, na 26.ª jornada da Premier League , mas foi na final da Taça da Liga inglesa que Alexander-Arnold viu um momento... para esquecer. O lateral inglês dos reds assistiu ao encontro entre os red devils e o Newcastle (2-0) , mas assumiu que desligou a televisão antes da entrega do troféu aos eternos rivais."Vi o jogo todo, mas assim que eles [Manchester United] se estavam a preparar para levantar o troféu, desliguei a televisão. Pensei: 'Nem pensar que vou estar aqui a ver isto'. Saber que ganharam aquele troféu? Magoa, claro. Magoa muito", referiu Alexander-Arnold, em declarações ao 'The Telegraph'.Numa altura em que o Liverpool atravessa um momento de crise, ocupando o 6.º lugar da Premier League e estando numa posição frágil na Liga dos Campeões - perdeu a 1.ª mão dos 'oitavos', em Anfield, diante do Real Madrid (2-5) -, Arnold garante que a equipa precisou de repensar os objetivos da temporada."Vai ser difícil vencer um troféu esta temporada. Parece algo impossível. Precisávamos realmente de um milagre. Há um tipo diferente de motivação, é algo difícil de aceitar. Estabelecemos um limite e agora percebemos que o 'top-4' significa tudo", rematou.Liverpool e Manchester United defrontam-se esta tarde, pelas 16h30, em Anfield.