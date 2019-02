As contas são do jornal inglês 'The Sun' e os números são avassaladores. Alexis Sánchez custou aos cofres do Manchester United 15.601 libras por cada minuto que jogou até ao momento na Premier League. São 17.914 euros.O chileno é o jogador mais bem pago do campeonato e jogou até ao momento 615 minutos.Em segundo lugar na lista dos mais dispendiosos por minuto de utilização no Manchester United está o defesa argentino Marcos Rojo, mas com um custo bem menor: 8.841 euros por minuto.