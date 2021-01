Alfie Devine: O 'menino' de Mourinho que está habituado a brilhar entre os mais velhos

Habituado a mostrar que a idade, por vezes, é apenas um número, Alfie Devine já tem um lugar reservado na história do Tottenham. Com 16 anos e 163 dias, o médio foi a jogo diante do modesto Marine, da 8ª divisão, e passa a ser o jogador mais novo de sempre a vestir a camisola principal dos Spurs.

Ao intervalo, o resultado já se fixava num desnívelado 4-0 a favor dos londrinos. No banco, junto a nomes como Bale ou Reguilón, sentavam-se dois miúdos: Devine era um deles. José Mourinho não hesitou em lançá-lo logo no reatar da partida. E em boa hora o fez. O ‘miúdo’ fechou o resultado em 5-0 e em cerca de 15 mnutos já estava a quebrar dois recordes: não só foi o mais jovem jogador a jogar entre os ‘graúdos’, como também foi o mais novo a marcar pelo Tottenham.

Acostumado a brilhar entre os mais velhos

O gosto pelo desporto vem do pai, antigo jogador de râguebi, mas não foi no Tottenham que Alfie Devine nasceu para o futebol. No entanto, é por lá que se tem destacado. Com 11 anos, foi recrutado ao Liverpool e, atualmente, já é internacional sub-16 pela seleção inglesa. Apesar da tenra idade, o médio começou esta época na formação sub-18 dos londrinos.



Por lá disputou sete jogos - todos a titular - no campeonato inglês do escalão e ainda apontou dois golos. O bom rendimento valeu-lhe a chamada aos sub-23 e por lá se tem mantido. As boas exibições continuaram, agora na Premier League sub-23, e a titularidade tem sido uma constante. Soma já quatro encontros - sempre a titular - e um golo logo na partida de estreia, diante do Derby County.

Ainda tem muito caminho pela frente mas a continuar assim pode tornar-se num caso sério nos londrinos. Só o tempo o dirá se estaremos perante o futuro ‘dono’ do meio-campo dos spurs, nas temporadas que se seguem.