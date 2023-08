Alguém põe fim ao reinado do Manchester City?

A edição 2023/24 da Premier League está aí à porta e pode acabar de forma histórica. O Manchester City espreita o quarto título consecutivo, algo que nenhuma equipa conseguiu desde que se organizou uma liga de futebol pela primeira vez em Inglaterra... em 1888. Mas não faltam interessados em estragar o sonho dos citizens. O Arsenal reforçou posições deficitárias e promete dar tudo para agarrar o cetro na época em que se cumprem 20 anos da última conquista. Há uma década em jejum, o Man. United também investiu para destronar "vizinho barulhento". Chelsea e Liverpool querem deixar uma imagem muito diferente do que fizeram no passado e ainda há Tottenham, Newcastle ou mesmo Aston Villa com plantéis de fazer inveja a meio mundo. Os dados estão lançados e o pontapé de saída é já depois de amanhã, com o Manchester City a visitar o Burnley, vencedor do Championship.