Allegri aceita orientar o Manchester United caso Solskjäer saia... nas próximas semanas

O Manchester United não está a viver um bom momento na Premier League. Com um arranque muito abaixo do esperado - é 12.º classificado com apenas dois vitórias em oito jogos -, Ole Solskjäer é visto como um dos principais responsáveis pelo arranque negativo dos red devils no campeonato e existem já os rumores de que o técnico norueguês possa vir a sair de Old Trafford antes de terminar o contrato - finda em 2022.De acordo com a imprensa italiana, já existe um sucessor para substituir o cargo do norueguês no comando da equipa: Massimiliano Allegri. O ex-treinador da Juventus, seis vezes campeão de Itália - uma com o AC Milan e cinco com a Juventus -, está atualmente sem clube, depois de ter deixado o comando técnico da 'Vecchia Signora' no início da temporada. O técnico italiano, de 52 anos, tinha afirmado que ficaria fora dos relvados durante um ano mas, segundo a imprensa daquele país, Allegri aceitará o convite do Manchester United caso Ole Solskjäer saia... nas próximas semanas.Além de ter ganho a Serie A por seis ocasiões, Allegri também já conquistou a Taça de Itália por quatro vezes e a Supertaça por três, nunca tendo orientado uma equipa fora de Itália. SPAL, Sassuolo, Cagliari, Milan e Juventus são os clubes pelos quais passou durante a carreira como treinador.