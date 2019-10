Allegri prepara-se para os red devils com aulas de Inglês

Massimiliano Allegri está cada vez mais perto de se tornar treinador do Manchester United. A intensa crise de resultados no emblema red devil obriga a mudanças urgentes e o treinador italiano já terá mesmo encetado negociações para se tornar o sucessor de Ole Gunnar Solskjaer.

Recorde-se que de acordo com o 'Tuttosport', a direção dos red devils estará já "muito próxima" do entendimento com o antigo técnico da Juventus, oferecendo-lhe um contrato próximo dos 8 milhões de euros anuais.

Num simpósio de treinador em Italia, Allegri foi confrontado com essa possibilidade e fintou os jornalistas, apesar de deixar um sorriso quando declarou: "Eu falo muito mal inglês neste momento. Mas já estou a aprender..."