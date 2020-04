Ex-jogador do Arsenal e os fenómenos da casa de Londres: noites agitadas e TV a ligar-se sozinha

Manuel Almunia representou o Arsenal entre 2004 e 20011 e conquistou uma Taça e uma Supertaça. Em entrevista à 'Marca', o antigo guarda-redes espanhol falou sobre a carreira e abordou vários temas, entre eles a atual situação do emblema londrino. Almunia lamenta lamenta que nas últimas temporadas os gunners estejam afastados da ribalta do futebol inglês e europeu, mas acredita que o técnico Mikel Arteta será capaz de conduzir o clube aos êxitos do passado.





"É uma pena ver o Arsenal assim. Devido à sua história, infraestruturas e adeptos, deve estar na Liga dos Campeões e mais acima na liga. Mais cedo ou mais tarde voltará a estar entre os melhores e o Mikel certamente vai ajudar. Ele era jogador de futebol até há bem pouco tempo, partilhou o balneário com jogadores que agora treina e sabe como o jogador de futebol moderno pensa, por isso saberá o que é melhor para eles. Há que dar-lhe tempo. Os títulos serão uma questão de tempo também e a partir daí os jogadores vão acreditar que podem conseguir mais", assumiu o agora técnico de guarda-redes do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, orientado pelo antigo treinador do Sporting, Marcel Keizer."Casillas foi o melhor guarda-redes da história de Espanha e um dos melhores do Mundo. Penso que tem o respeito e a admiração da grande maioria. Mas não sei como seria como presidente, treinador ou qualquer outro cargo fora das quatro linhas. Não estou qualificado para determinar se ele daria um bom presidente.""Na atualidade gosto muito de Oblak, Ederson, Neuer e Handanovic, mas não tenho nenhum favorito. Se tivesse de escolher entre Oblak, Ter Stegen e Courtois? Ficaria com Oblak, pela sua regularidade. Isso, aliado ao nível que tem apresentado nas últimas épocas, faz dele um dos melhores.""Passavam-se coisas estranhas na minha casa de Londres e quando aprendemos a viver com elas, o fenómeno acabou"