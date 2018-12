Álvaro Morata é hipótese para o Barcelona

O Barcelona está no mercado à procura de um avançado para ser 'sombra' de Luís Suarez e o nome de Morata terá sido oferecido como hipótese, segundo informações da RAC1.O jogador espanhol está, alegadamente, insatisfeito no Chelsea e pretende mudar de ares. A cumprir a sua segunda temporada em Stamford Bridge, o jogador formado no Real Madrid não tem jogado tanto quanto esperava e olha para a reabertura de mercado como uma oportunidade para relançar a carreira.O emblema catalão, contudo, não vê como prioritária a contratação de um segundo avançado, estando a colocar esforços no reforço da defesa e do meio-campo, com os nomes de De Ligt e De Jong, dupla do Ajax, a serem apontados como preferidos para o mercado de inverno.