Ancelotti com confiança em André Gomes

O Everton regressa à competição no domingo e pela frente terá o eterno rival Liverpool. O técnico Carlo Ancelotti já perspetivou o jogo frente ao líder e depositou toda a confiança na condição física da equipa, especialmente em André Gomes, que falhou o jogo-treino do passado sábado. "André Gomes está a treinar com a equipa, por isso não haverá problema para domingo. A condição física geral da equipa é boa e esperamos também recuperar Yerry Mina e Fabian Delph", frisou o técnico dos toffees. Recorde-se que o médio português já tinha participado em dois jogos do Everton antes da suspensão competitiva, isto depois de ter estado quatro meses a recuperar de uma lesão grave.