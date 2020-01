Ancelotti garante que não anda em busca de guarda-redes

Afinal o Everton não está em busca de um guarda-redes. Quem o garante é Carlo Ancelotti, treinador italiano da formação toffee, que depois de ver muita especulação a propósito do tema na comunicação social britânica, decidiu vir a terreiro para defender Jordan Pickford.

"Tenho total apoio do dono do clube, assim como dos elementos da direção e do diretor para o futebol. E aproveito para dizer que alguns dos nomes abordados nos jornais são completamente errados. Tenho um grande guarda-redes e que até é guardião da seleção inglesa. É lógico que não estamos em busca de um guarda-redes", garantiu.

Relativamente a médios, o italiano escondeu o jogo: "É possível. Um jogador que possa aumentar a qualidade da equipa é sempre bem vindo."