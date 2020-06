Ander Herrera conta o que disse a Mourinho antes de anular Hazard: «Vou atrás dele até ao WC»

Ander Herrera protagonizou diante do Chelsea, em abril 2017, uma das suas melhores exibições de sempre ao serviço do Manchester United. Não só pelo golo que marcou, mas pela forma como anulou Eden Hazard, na altura um dos avançados mais perigosos da Premier League, que atualmente veste a camisola do Real Madrid.





O médio espanhol, que agora joga no PSG, contou numa entrevista ao 'The Athletic' a conversa que teve com José Mourinho antes desse jogo. "Eu e o José sabíamos que o Hazard era, de longe, o melhor jogador da Premier League naquela altura por isso, para ganharmos o jogo, não podíamos deixar que ele tocasse na bola. Ou então que tocasse o mínimo possível", recordou."Fizemos um acordo. Eu disse 'José, estou pronto se precisares de mim para o marcar, para o seguir por todo o lado. Se ele quiser ir à casa de banho eu vou também porque quero ganhar este jogo'", contou.E Mourinho concordou. "O mais importante no futebol é que a minha equipa ganhe porque assim durmo feliz quando vou para a cama. Não importa o que tenha de fazer, desde que se respeite as regras e não se faça nada de ilegal."Herrera explicou depois como era a relação com Mourinho. "Ele é o melhor treinador do mundo quando as coisas correm bem. A relação com os jogadores, a forma como ele trata toda a gente; eu gostei muito das sessões de treino dele. Ele e o Rui Faria faziam uma grande equipa", recorda.Só que quando as coisas não correm bem... "Mas também é verdade que quando perde, não aceita isso da melhor forma. Ele próprio o reconhece, não o esconde de ninguém", sublinha Herrera.