André Gomes apto no Everton

Ausente dos trabalhos da Seleção Nacional no duplo compromisso da Liga das Nações devido a lesão, André Gomes está apto a ir a jogo para dar o seu contributo ao Everton no duelo de sábado com o Cardiff, da 13.ª jornada da Premier League. A confirmação foi dada por Marco Silva esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro."Tanto o Gylfi Sigurdsson como o André Gomes estão aptos. Estão disponíveis para serem convocados", declarou o técnico português, que neste encontro voltará a contar com o defesa central Kurt Zouma, que estava impossibilitado de jogar diante do Chelsea na última ronda.O Everton, refira-se, é atualmente nono colocado na Premier League, com 19 pontos, tendo neste encontro como adversário o penúltimo.