André Gomes está em isolamento e já se sente como ‘O náufrago’ de Tom Hanks

André Gomes sabe o que é estar isolado e passar por sacrifícios. Em novembro, num choque com Son, o médio do Everton sofreu uma grave lesão, mas é a quarentena por causa da Covid-19 que o está a levar à "loucura".





"Ultimamente, sinto-me como o Tom Hanks no ‘Cast Away’ [‘O Náufrago’]", escreveu o internacional português numa publicação no Instagram em que surge a falar com uma bola, recriando a cena do ator norte-americano, cuja representação, neste filme de 2000, valeu-lhe uma nomeação para os Óscares e um Globo de Ouro."Imagina, estive 4 meses afastado do futebol, sem tocar na bola e agora que estou de volta tenho de ficar em casa. Este vírus é mau, muito mau. O que podemos fazer? Algum exercício, Netflix, os desafios que colocam no Instagram, é isso. Estou em casa há uma semana e estou a ficar louco", diz André, cujo diálogo com a bola fez o ‘realizador’ desmanchar-se a rir.O vídeo é também uma homenagem a Tom Hanks, com sintomas da Covid-19, e termina com um desafio a Bernardo Silva, Cafu, Walcott e Ukra para recriarem uma cena do filme preferido. É o BALLywoodChallenge! Isto promete...