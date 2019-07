André Gomes explica falhanço no Barcelona: «Provavelmente fui pelo caminho errado»

Já vinculado em definitivo ao Everton, numa transferência efetuada a troco de 24,5 milhões de euros, André Gomes recordou esta quinta-feira a sua passagem pelo Barcelona e explicou de forma muito direta por que razão não se conseguiu impor no emblema catalão.





"Acho que foi também pela pressão que estava a colocar em mim mesmo, uma pressão que não conseguia afastar. Queria mais, mais e mais e provavelmente fui pelo caminho errado, a tentar ser mau para mim mesmo. A oportunidade no Everton foi muito boa. Foi como um novo começo. As pessoas deram-me confiança para vir e desfrutar do meu jogo. Foi isso que tentei fazer. Claro que o Barcelona foi muito importante para mim é todos os aspetos. Joguei com os melhores do Mundo, com Iniesta, Messi, Busquets... Fico contente por ter estado no Barcelona", admitiu o médio português, de 25 anos.