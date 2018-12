André Gomes: «Nos momentos maus via como o meu pai e a minha mãe sofriam»

Feliz no Everton - é assim que está André Gomes. Depois de passar por um mau bocado no Barcelona, onde foi vítima de uma enorme crise de confiança, o português confessou numa entrevista à televisão britânica Sky estar muito satisfeito em Inglaterra."Sinto-me mais homem agora", disse o jogador, de 25 anos, que se encontra na equipa de Marco Silva por empréstimo dos catalães. "Sinto-me mais maduro e mais experiente. Estou mesmo muito feliz por estar na Premier League e em Inglaterra", contou."O meu pai sempre foi, e ainda é, uma grande influência para mim. Às vezes é difícil para ele porque sofre imenso quando eu não estou bem ou não estou feliz", prosseguiu, lembrando os tempos difíceis por que passou na Catalunha. "Foi difícil porque não me sentia bem. Tinha bons momentos, mas nos maus via como o meu pai e a minha mãe sofriam.""Era difícil corresponder às expectativas, não apenas dos adeptos, mas também as minhas. Era complicado. Agora estou novamente a desfrutar do futebol", acrescentou.O jogador sabe que ainda não atingiu o seu melhor nível. "Não estou a praticar o meu melhor futebol porque não quero colocar pressão sobre mim mesmo. Apenas desejo melhorar fisicamente e protagonizar os melhores desempenhos possíveis."