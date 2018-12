André Gomes foi titular pelo Everton na tarde desta quarta-feira e correspondeu em pleno na goleada ( 5-1 ) alcançada no terreno do Burnley, em jogo da 19ª jornada da Premier League."Precisávamos e estávamos em dívida para convosco. A minha estreia no Boxing Day não poderia ter sido melhor", considerou André Gomes no Twitter.O internacional português fez uma boa exibição, fazendo esquecer as duras críticas de Graeme Souness , antigo treinador do Benfica e atual comentador da Sky.