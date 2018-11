André Gomes: «Tomei a melhor decisão ao vir para o Everton»

André Gomes foi uma das contratações de final de período de transferências do Everton, mas apenas recentemente começou a ser opção para Marco Silva, devido aos problemas físicos que trazia. Já com alguns minutos nas pernas e a caminhar a passos largos para a adaptação em pleno ao seu novo emblema, o médio português deixou elogios ao papel do seu técnico e assegurou sentir que tomou a decisão acertada ao trocar o Barcelona pelos toffees."Estou certo de que tomei a melhor decisão. Tive outras possibilidades... O Marco foi muito importante para mim, especialmente pela forma como me falou e a confiança que me deu. Falei com ele algumas vezes antes de tomar a decisão. Falei também com o Phil Neville, com quem construí uma boa relação quando estivemos juntos no Valencia, e com o Lucas Digne, que foi meu colega no Barcelona. Tinha assinado duas ou três semanas antes e deu-me informações sobre tudo no clube", começou por revelar, em declarações ao site oficial do clube de Liverpool."Estou feliz por estar no Everton e muito contente pela decisão que tomei. Estou a ganhar confiança e a melhorar de dia para dia, por isso estou muito satisfeito. Creio que as coisas aqui estão a mudar. O clube quer crescer e a filosofia atual é de desfrutar de cada jogo e tentar vencê-los todos. O objetivo é sempre ser positivo e ter o máximo de pontos possível", concluiu o internacional português, de 25 anos, que já disputou duas partidas pelos toffees, diante de Crystal Palace e Manchester United.