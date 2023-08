André Vidigal brilha na estreia pelo Stoke City: bis em cinco minutos e goleada

André Vidigal não podia ter imaginado melhor estreia oficial pelo Stoke City. Este sábado, diante do Rotherham United, num jogo do Championship, o avançado português foi titular e acabou por ser decisivo, ao marcar dois dos quatro golos da sua equipa numa vitória por 4-1.Os golos do ex-Marítimo surgiram quando o marcador estava em 1-0 - Ki Jana Hoever fez o primeiro aos 5' -, e separados por apenas cinco minutos. O primeiro aos 45'+3 e o segundo aos 45'+8. Na segunda parte o Rotherham viria a reduzir, com um golo de Lee Peltier aos 46', mas a reação acabou por ficar por aí, também por influência da expulsão do igualmente estreante Cafú, aos 69'. Antes do final, já com Chiquinho em campo, o Stoke fez o 4-1 final, por Jacob Brown, aos 90'.Nota ainda para a presença em campo esta tarde de Rúben Vinagre na derrota do Hull City por 2-1 diante do Norwich. O lateral esquerdo ex-Sporting foi titular e saiu aos 66'.