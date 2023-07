André Vidigal estreia-se pelo Stoke City com derrota frente ao Everton

O português André Vidigal estreou-se este sábado pelo Stoke City com uma derrota (0-1) frente ao Everton, em mais um jogo de preparação das duas equipas antes do arranque oficial das competições em Inglaterra.

O ex-Marítimo foi lançado no encontro na última meia-hora de jogo, entrando para o lugar do compatriota Chiquinho, que foi opção inicial nos 'potters'.

Do outro lado, o também português João Virgínia não chegou a sair do banco de suplentes do Everton, que viu Amadou Onana apontar o único golo já para lá do tempo regulamentar (90'+6).

Esta foi a segunda derrota do Stoke City esta pré-temporada, depois dos três golos sofridos no duelo com o Derby County no passado dia 22 (0-3). A equipa inglesa soma ainda dois triunfos (Notts e Burton) e um empate (Levante). Já o Everton contabilizou a terceira vitória nesta fase de preparação para a época 2023/24, depois de ter levado a melhor sobre o Stade Nyonnais e Wigan, nos dias 14 e 22, respetivamente. Os toffees somam ainda um empate (0-0) frente ao Bolton durante este período.