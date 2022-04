Andrea Agnelli aponta o dedo à Premier League: «Já existe uma Superliga»

Andrea Agnelli voltou a falar sobre a Superliga Europeia, num evento organizado em San Siro. O presidente da Juventus disse acreditar que a Premier League está a dominar o futebol europeu e que, por isso, já existe uma competição como aquele que 12 clubes quiseram organizar em abril do ano passado."Lentamente, a Premier League irá atrair todo o talento, que irá para onde pagam mais. Já existe uma Superliga. Poderemos ter duas equipas inglesas na final da Liga dos Campeões e uma na final da Liga Europa, talvez contra uma escocesa", frisou Angelli, em declarações citadas pelo 'Football Italia', sustentando a sua ideia."Havia uma Premier League no início da época e outra a partir de março. O sistema está bloqueado, com as mesmas equipas a ganharem sempre as competições domésticas. Com a Superliga queremos criar diálogo com a UEFA e com a FIFA", assumiu o presidente do clube italiano, que explicou não ter feito nenhuma "ataque pessoal" a Aleksander Ceferin."Hoje não há diálogo, mas o relacionamento e as ideias partilhadas que temos tido sobre questões específicas continuam. Ceferin pensou que era um ataque pessoal, mas não foi", vincou.