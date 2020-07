Andreas Pereira dá falatório... no Call of Duty

Fora dos relvados, Andreas Pereira tem-se dedicado a um dos jogos do momento – Call of Duty: Warzone. Com a chegada de Bruno Fernandes, o médio brasileiro tem perdido espaço na equipa orientada por Solskjaer Ole Gunnar e os críticos não deixam escapar a oportunidade. Depois de Pereira partilhar "Servidor Warzone, o que está a acontecer…", outro utilizador, na rede social Twitter, respondeu: "Provavelmente, é uma performance como a que vais tendo em campo."

Mas o jogador de 24 anos não se poupou: "Ninguém quer saber dos teus tweets".

Os adeptos dos Red Devils rapidamente reagiram e Andreas Pereira registou mais de 7.000 ‘likes’ com a resposta. Outros não gostaram assim tanto, como foi o caso do usuário Mike, que escreveu: "Muito alto para um jogador que jogou em 8 posições diferentes e não deu nada em nenhuma delas. Espero que isso ajude".

E Andreas replicou: "Ninguém quer saber dos teus tweets. Espero que isso ajude".

A ligação do jogador do Manchester United ao Call of Duty começou aquando a paragem dos campeonatos, devido à pandemia.



Autor: Rita Pedroso