No dia do jogo com o FC Porto, um jovem adepto do Liverpool, de apenas 7 anos, não duvidou em contribuir para uma campanha do Fans Supporting Foodbanks, um banco alimentar conjunto das associações de adeptos do Liverpool e do Everton que apoia os mais necessitados na cidade do Beatles. Alfie Radford doou algum do dinheiro que trazia na sua carteira e a atitude solidária valeu-lhe o prémio de adepto do mês atribuído pelo organismo, mas também a atenção mediática e nas redes sociais.



Um dos que não ficou indiferente à generosidade de Alfie foi Andrew Robertson, lateral esquerdo dos reds. E o internacional escocês, de 23 anos, fez questão de elogiar o jovem adepto e agradecer-lhe, enviando-lhe uma carta e uma camisola oficial do Liverpool, autografada por um dos craques da equipa, o brasileiro Roberto Firmino. Uma opção que Robertson fez questão de justificar de forma original.

"Temos que ser honestos, Alfie. Ninguém quer a camisola do lateral esquerdo. Por isso, é que te envio a do Bobby [Firmino]. Espero que esteja OK", pode ler-se na carta revelada pelo pai da criança inglesa, Tom Radford, agradeceu através do Twitter, tornando pública toda a felicidade do filho já com a camisola nas mãos.

Robertson, que salientou o facto o clube ter ficado orgulhoso pela atitude de Alfie, reagiu também nas redes sociais, sublinhando o exemplo da criança. "Muita gente poderia seguir os passos do seu filho", escreveu o jogador, dirigindo-se a Tom Radford.