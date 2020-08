Dois McChicken e duas doses de batata frita: a insólita 'dieta' pós temporada de Andros Townsend

Ser futebolista e desportista profissional exige esforço, dedicação e abdicar de muitas coisas que, se para uns são fáceis de colocar de lado, para outros são autênticos sacrifícios. E um deles é a comida. Andros Townsend, extremo inglês que joga no Crystal Palace desde 2016, revelou que abusa do fast food no final de cada temporada e que muitas vezes até o faz... a dobrar.





"Vou direto ao McDonalds, peço dois McChicken, duas doses de batata frita e duas bebidas. Faço o pedido no drive-in e depois como em casa", assumiu o jogador de 29 anos ao 'TalkSport'. Mas Townsend garante que durante a época é "muito rigoroso" com a alimentação.E face aos exageros durante as férias, o extremo assume que precisa de uma semana para limpar o organismo antes de voltar aos treinos. "Como qualquer coisa que me apareça à frente e depois preciso de uma semana para voltar à forma, comer melhor e voltar a trabalhar", justificou o jogador.