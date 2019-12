«Por favor, que falhem os testes médicos»: o estranho pedido de um ex-jogador do Liverpool

Andy Carrol regressou ao Newcastle no início da temporada e recordou, em entrevista ao 'Daily Mail', o momento em que deixou os magpies para rumar ao Liverpool em janeiro de 2011 a troco de 41 milhões de euros, protagonizando a transferência mais cara de um britânico até aquela altura.

O avançado inglês, agora com 30 anos, assume que não queria deixar o St. James' Park e revela o que ia na sua cabeça na viagem de helicóptero até Liverpool. "Na atura, eu estava lesionado e a única coisa que era capaz de pensar era 'por favor, que falhem os testes médicos'", admitiu o jogador, que soube da transferência... pela televisão.





"Deixei o centro de treinos do Newcastle no carro do Kevin Nolan porque havia muita gente à espera lá fora. Fomos para casa dele, vimos a notícia na televisão e pensei: 'não vou'. Um dia antes tinha comprado uma casa e um gato", lembra Carrol.Apesar de ter sido difícil aceitar a mudança, oito anos depois o jogador reconhece que foi benéfica. "Olhando para trás, tudo aquilo me formou como jogador e como pessoa. Precisava de sair da cidade [Newcastle] para crescer", admite Carrol.Na mesma entrevista ao 'Daily Mail', Andy Carrol falou pela primeira vez sobre a tentativa de assalto à mão armada que sofreu em 2016, em Londres, quando jogava no West Ham, para onde se mudou em 2012/2013, primeiro cedido pelo Liverpool e depois a título definitivo."Temes pela tua vida. Foram 25 minutos perseguido por duas pessoas numa moto e com armas à vista. Estava quase em casa mas decidi voltar ao campo de treinos do West Ham. Com sorte consegui", explicou, adiantando que naquele dia era o aniversário da sua mulher."Apesar do que se havia passado saímos nessa noite. Eu merecia uma boa bebida!", brincou o jogador.