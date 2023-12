Andy Cole não tem dúvidas: «Há uma toupeira no Manchester United»

Andy Cole conhece a fundo o Manchester United, clube que defendeu com unhas e dentes na década de 90. O antigo avançado esteve aos microfones do 'Betfred' e abordou sem reservas a atual situação do emblema de Old Trafford, destacando que acredita piamente que existe uma 'toupeira' no balneário red devil.

"Não acham que há mesmo uma toupeira? Claro que sim. Nada se sabe de um bom balneário, independentemente do que está a acontecer. É normal existirem problemas com o treinador e os jogadores, mas num bom balneário ninguém fica a saber destas coisas cá fora", iniciou.

"No Manchester United atual, a informação está a ser passada para fora de forma tão regular que é fácil entender que não há uma união forte. Estas informações costumam ser reveladas quando as coisas não estão a correr bem. Alguns jogadores não vão estar felizes com o tempo de jogo que têm, a forma da equipa e até a sua própria forma. Mas sairem informações tão frequentes para o exterior só mostra que a equipa não está unida. Assim será complicado seguir em frente", rematou.