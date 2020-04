Andy Cole: «Os meus últimos cinco anos têm sido um pesadelo»

Um transplante renal, em 2017, salvou a vida a Andy Cole, mas deixou-o numa situação muito vulnerável. Por isso, desde o aparecimento do novo coronavírus, que o antigo jogador do Manchester United sabe que pertence ao grupo de risco, algo que apenas piorou o que experienciara.





"Muitas vezes apetece-me desistir, ponto final. Da minha vida, de tudo. Na última quarta-feira estive em dificuldades. Deu-me do nada, simplesmente tive de passar o resto do dia na cama. Apenas concordei com a derrota e aceitei que aquele não era o meu dia. Antigamente, lutava. Agora não. Os meus últimos cinco anos têm sido um verdadeiro pesadelo", confessou, em entrevista ao 'The Guardian'."É muito difícil e, dia-a-dia, vai piorando. Uma vez que tens esta doença, queres sair, fazer exercício e estar rodeado de pessoas. Quando estás confinado a um espaço reduzido e tens de estar dentro de quatro paredes sem socializar com ninguém, é muito difícil. Tenho vivido completamente sozinho nos últimos dois anos", lamentou.